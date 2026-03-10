The Guardian.
Според съобщение на иранската държавна телевизия IRIB, която цитира изявление на Корпуса на гвардейците, безпрепятственият проход ще започне да действа още днес, от вторник, 10 март.
"Тези страни ще имат "пълно право на свобода“ за транзит по стратегически важния воден път, ако прекъснат дипломатическите си отношения както с Израел, така и със САЩ“, се посочва в изявлението.
"Тези страни ще имат “пълно право на свобода" за транзит по стратегически важния воден път, ако прекъснат дипломатическите си отношения както с Израел, така и със САЩ“.
Британското издание отбелязва също, че в момента в морето от двете страни на пролива се намират стотици кораби, тъй като петролните и корабните пазари следят за признаци, че потоците от кораби през този тесен коридор могат да се възобновят.
Трябва да се отбележи, че приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ обикновено преминават през този проток.
ФОКУС припомня, че на 28 февруари Израел и САЩ започнаха военна операция срещу Иран. В отговор Техеран започна да нанася удари по страни от Близкия изток.
Към 9 март движението на кораби през Ормузкия проток е намаляло с около 90%. Това, от своя страна, се отрази на световната търговия.
Иран изнудва Европа - отваря Ормузкия проток, но има дипломатическо условие
©
Още по темата
/
Доц. Ножаров прогнозира цената на петрола според продължителността на конфликта в Близкия изток – три сценария
11:34
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
Още от категорията
/
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
12:05
Израел частично отвори въздушното си пространство за пътнически полети за първи път от 28 февруари
08.03
Бахрейн обяви прихващането на 95 ирански ракети и 164 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Войната с Иран е към своя край
22:58 / 09.03.2026
Турция привика иранския посланик заради балистичната ракета изстр...
22:22 / 09.03.2026
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос ...
21:08 / 09.03.2026
Путин: Русия е готова да доставя петрол и газ на Европа, но има у...
20:54 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.