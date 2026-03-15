Иран предприе серия от мащабни удари по израелски градове вчера, използвайки нови видове ракети, включително ''Саджил''. Това обяви Корпуса на стражите на Ислямската революция (IRGC), предава Al Jazeera.Според информацията, Иран е използвал балистични ракети с касетъчни бойни глави по време на атаките. Те са разделени на множество бойни глави и могат да причинят щети в радиус до 10 километра.Отбелязва се, че при операцията са използвани и други свръхтежки ракети. Те включват балистични ракети от клас ''Хорамшахр'', които носят бойна глава с тегло приблизително два тона, както и ракети ''Гадр'', ''Хейбаршакан'' и ''Емад''.Според Al Jazeera събота е била ''един от най-тежките дни'' на ирански ракетни атаки. Десет вълни са регистрирани от сутринта до следобед. Атаките са засегнали няколко района, включително Тел Авив.''Въпреки всички приказки за унищожаване на военния капацитет на Иран, продължаваме да виждаме удари от Иран по Израел, включително използване на това, което изглежда като нови видове боеприпаси“, съобщава каналът.