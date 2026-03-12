Сподели close
Представителят на иранското външно министерство Исмаил Багай обвинява Европейския съюз в "съучастие“ в атаките на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

"Безразличието и съгласието на Европейския съюз спрямо агресията, насилието и жестокостите на САЩ и Израел се равнява на съучастие", заявява Исмаил Багай в публикация в социалната мрежа X.

"Като изразявате истината, вие избирате правилната страна на историята. Безразличието и съгласието на Европейския съюз спрямо агресията, бруталността и жестокостите на САЩ и Израел се равняват на нищо по-малко от съучастие".