В публикация вчера Тръмп заяви, че ще атакува Иран "ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО“, ако Техеран спре търговията през ключовия морски път в Персийския залив.
Али Лариджани, ръководител на Съвета за национална сигурност на Иран и висш съветник на убития върховен лидер, отговори на Тръмп днес, като написа в социалната мрежа Х:
"Жертвената нация Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-големи от вас не можаха да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминирани вие самите.“
Транспортирането през пролива Ормуз, през който преминава една пета от световния петрол, почти е спряло, след като Иран заплаши да атакува всеки кораб, който се опита да мине през него, което доведе до скок в цените на петрола и газа.
Иран отговаря на заплахите на Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминирани вие самите
©
Още по темата
/
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
15:37
МФ увери, че имаме запас от горива за повече от 90 дни, работна група следи ситуацията с цените
15:37
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:36
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
Още от категорията
/
Затруднено е движението след Маказа: Гърция удължава с два месеца ремонта на пътя "Комотини – Нимфая – Гръцко-българска граница"
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Войната с Иран е към своя край
22:58 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.