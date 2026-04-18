Иран отново ефективно затвори Ормузкия проток, ограничавайки свободното корабоплаване в региона. Това се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), публикувано от официалната иранска информационна агенция Tasnim.

КГИР въвежда така наречения режим на ''хибридна блокада'' на Ормузкия проток, отменяйки свободното корабоплаване и изисквайки задължително разрешение за преминаване на плавателни съдове.

Оригиналният текст на изявлението описва подробно 4 ключови точки от правилата за преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток:

1. Гражданските плавателни съдове могат да преминават само по маршрута, официално определен от Иран (има се предвид коридорът около остров Ларак).

2. Всяко движение е разрешено само с предварително одобрение (разрешение) от ВМС на КГИР

3. На нито един военен кораб не е разрешено да влиза или преминава през пролива.

4. Условията за преминаване са валидни само в рамките на периода на мълчание на бойното поле.

Иранската държавна телевизия IRIB излъчи днес извънреден репортаж, цитиращ високопоставен военен служител, който обяви забрана на преминаването на военни кораби през Ормузкия проток.

Освен опастността от преминаването на военни кораби, Иран посочи и друга причина за новите ограничения - отказът на САЩ да вдигнат морската блокада на иранските пристанища в Персийския залив.

''Поради тази причина контролът над Ормузкия проток се е върнал към предишното си състояние и този стратегически воден път е под строго управление и контрол на въоръжените сили'', се казва в изявлението.

Припомняме, че вчера иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че съгласно условията на примирието между Израел и Ливан, преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за срока на прекратяване на огъня.

Въпреки това, президентът на САЩ Доналд Тръмп, в отговор на това съобщение, заяви, че блокадата на иранските пристанища ''ще остане в пълна сила, докато споразумението между САЩ и Иран не бъде изпълнено на 100%''.