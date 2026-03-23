Бакай заяви пред репортери, че Техеран е получил съобщения чрез ''няколко приятелски и съюзнически държави'', в които Вашингтон е поискал преговори, насочени към прекратяване на продължаващия конфликт. Бакай отбелязва обаче, че макар Ислямската република да е отговорила на тези съобщения ''по подходящ начин и в рамките на основните си позиции'', не е проведен официален диалог или преки разговори със САЩ.
''Не сме водили никакъв диалог или преговори със Съединените американски щати'', категоричен е говорителят на иранското външно министерство. Той добави още, че Иран е отправил строго предупреждение относно потенциални атаки срещу неговата енергийна и електрическа инфраструктура, заявявайки, че всяко подобно действие би довело до ''решителен, незабавен и ефективен отговор от нашите въоръжени сили''.
Бакай потвърди, че позицията на Техеран относно Ормузкия проток и условията, очертани по-рано за прекратяване на войната, остават непроменени.
Иранското изявление е в рязък контраст с коментарите на американския президент Доналд Тръмп в понеделник. Говорейки пред репортери преди качване на борда на Air Force One, Тръмп потвърди, че разговорите с неназован висш ирански служител са започнали в неделя и са продължили до вечерта. Той определи служителя като ''високопоставен човек'' и ''най-уважаваният лидер'', като същевременно уточни, че върховният лидер на Иран не е участвал лично в преговорите.
Тръмп посочи, че петдневно отлагане на американските военни удари срещу Иран ще остане в сила като част от структурирана пауза, обвързана с постигането на споразумение.
''Правим петдневен период. Ще видим как ще се развият нещата. И ако всичко върви добре, ще успеем да уредим това. В противен случай просто ще продължим да бомбардираме малките си сърца'', каза той пред репортери. Президентът отбеляза логистичните ограничения, които пречат на личните срещи, и каза, че по-нататъшната комуникация вероятно ще се осъществява по телефона.
Вчера САЩ отправиха ултиматум, изискващ пълното отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа и заплашиха да атакуват ирански електроцентрали, ако условията не бъдат изпълнени. Днес, след тези заплахи, на Министерството на войната беше наредено да отложи планираните удари с пет дни, пауза, която президентът Тръмп отдаде на започнали ''задълбочени, подробни и конструктивни разговори'' с Иран.
Иран отрича преки преговори със САЩ, военното напрежение продължава
Още по темата
Още от категорията
Самолет се удари в пожарна кола на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има съобщения за загинали и ранени
08:54
Нетаняху призова световните лидери да се присъединят към израелско-американската операция срещу Иран
22.03
Посланикът на Израел: Светът не може да позволи на един "режим от лунатици" да притежава такова оръжие
22.03
Тръмп заплаши да унищожи електроцентралите на Иран, ако не се вдигне блокадата на Ормузкия проток
22.03
Арагчи: Решението на Стармър да разреши на САЩ, да използват британските бази за атаки по Иран, може да изложи на риск Великобритания
21.03
Галибаф: Иран e определил следващите си цели
22:51 / 22.03.2026
Иран отново с атаки по територията на ОАЕ
21:32 / 22.03.2026
