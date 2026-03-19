Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Иран използва за първи път системата ''Nasrallah'' за първи път при удари по израелски петролни рафинерии. Това съобщи днес Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР), според The Daily Jagran.

''По време на операцията по удари по рафинериите в Хайфа и Ашдод, Израел ''използва системата ''Nasrallah'' (усъвършенствана и управляема ракета ''Ghadr'') за първи път'', се казва в изявлението.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че Иран е използвал най-новата системата ''Nasrallah'' по време на 65-ата си серия удари срещу Израел.

Цел на атаките са били рафинериите в Хайфа и Ашдод, заедно с редица цели за сигурност и израелски центрове за военна поддръжка в региона, които са били ударени от прецизно насочваните ракети'.

Освен това, ракети със среден обсег Qiam и Zolfaghar са били насочени към американски активи и интереси в базата ''Ал-Хардж'' – описана като основен център за гориво за F-16, F-35 и американски разузнавателни самолети AWACS – както и към базата ''Шейх Иса'', идентифицирана като командно-контролен център с инфраструктура за данни и бойно комуникационно оборудване, и базата ''Ал Дафра''.

Според съобщенията, тези цели са били поразени с точност от ракети със среден обсег на действие, работещи с течно и твърдо гориво, включително ракети с много бойни глави ''Ghadr'', ''Kheibar Shekan'', ''Qiam'' и ''Zolfaghar''.