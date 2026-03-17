Иран е изстрелял нова вълна ракети към Израел, съобщи военното министерство на страната, цитирано от BBC. Отправени са предупреждения към жителите на Тел Авив и големите градове да влязат в укритията. Задействани са противовъздушните системи на страната, се казва още в съобщението.

ОАЕ затвори въздушното си пространство след заплахата от ирански ракети и дронове. Мярката е превантивна, като противовъздушната отбрана е в готовност да отрази евентуални заплахи. След края на иранската атака с дронове и ракети забраната за полети над емирствата беше отменена. 

Кадри от очевидци показват зрелищно падане на поразена иранска балистична ракета над южната сирийска провинция Дараа.

Дрон е бил свален и край посолството на САЩ в иракската столица Багдад.

Междувременно над иранската столица Техеран, въпреки дъждовната буря, продължават и американско-израелските бомбардировки, съобщават жители на града в социалните мрежи. 

текст: Милен Кандарашев