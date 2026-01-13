Иран се готви да екзекутира първия демонстрант в рамките на масовите арести (над 10 000), които последваха широкомащабните антиправителствени протести, според правозащитни организации, които бият тревога за ескалиране на репресиите.Както съобщават, 26-годишният Ерфан Солтани ще бъде екзекутиран чрез обесване в сряда (14 януари), след катое арестуван миналата седмица по време на протести в град Карадж.Според източници, цитирани от Iran Human Rights, семейството на Солтани е било уведомено, че той е осъден на смърт и че екзекуцията е насрочена за 14 януари. Както се посочва, подробностите по случая не могат да бъдат потвърдени независимо, тъй като страната е в състояние на широкомащабно блокиране на комуникациите.