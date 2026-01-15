Сподели close
Според държавните медии, иранската съдебна власт твърди, че Ерфан Солтани е бил арестуван по време на протестите, но не е осъден на смърт, предава Sky News.

Съдебната власт твърди, че Солтани, който в момента се намира в централния затвор в Карадж, е обвинен в "заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандни дейности срещу режима“.

Но тя твърди, че смъртното наказание не се прилага за такива обвинения, ако те бъдат потвърдени от съд.

Правозащитна организация по-рано предупреди, че Солтани е бил осъден на смърт, а Държавният департамент на САЩ заяви, че той ще бъде първият екзекутиран протестиращ, но не и последният.

Тази седмица обаче Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с ответни мерки, ако екзекутира протестиращи.

Вчера роднина на Солтани е заявил пред британската телевизия, че той не е бил екзекутиран, въпреки че екзекуцията му е била насрочена за 14 януари.