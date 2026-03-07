Сподели close
Американските военни понесоха тежки загуби в резултат на иранските удари по американската военновъздушна база ''Ал-Дафра'' в ОАЕ, където се намира командването на Пети американски флот. Това обяви днес Централния щаб на иранското военно командване ''Хатам ал-Анбия'', цитирано от държавната телевизия.

''В продължение на мощните атаки срещу американски бази в региона през последните 24 часа, голям брой войници и командири на агресорската армия бяха убити и ранени, а на инфраструктурата и ресурсите бяха нанесени значителни щети'', съобщава иранската държавна телевизия, цитирайки изявлението. 

''Двадесет и един души са били убити и много са ранени в Петия флот на американските военноморски сили в региона. Около 200 души са били убити или ранени в американската база ''Ал-Дафра'' в ОАЕ“, се казва още в изявлението.

Миналата сряда секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани съобщи за над 500 жертви сред американските войски. САЩ обаче досега официално са признали смъртта само на шестима души военен персонал.

САЩ и Израел започнаха мащабна операция срещу Иран на 28 февруари. Тел Авив заяви, че целта ѝ е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи иранския флот и отбранителната промишленост и призова гражданите на страната да свалят режима.

Още в първия ден на нападението върховният лидер на Ислямската република Али Хаменей беше убит.