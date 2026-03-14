Иран твърди, че американските удари не са засегнали петролната инфраструктура на остров Харг
©
''По време на сутрешната атака в събота, американско-ционистките сили са повредили някои военни съоръжения и летището на остров Харг. Износът на петрол от петролния терминал Харг продължава с пълен капацитет и дейността на компаниите, разположени на острова, не е прекъсната'', цитира думите му иранските медии.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили са нанесли мащабен удар по военни съоръжения на иранския остров Харг. Бомбардировките са били насочени към военни цели. Американският лидер заяви, че е ''решил да не унищожава петролната инфраструктура на острова''.
Още по темата
/
Преслав Райков: Не се очаква бързо охлаждане на конфликта около Иран, петролът остава под натиск
17:30
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
09:50
Още от категорията
/
"Росатом" е в процес на изграждане на два блока ВВЕР-1000 в атомната електроцентрала в Бушер в Иран
13.03
"Иран иска отмъщение за загубената кръв": Моджтаба Хаменей направи първото си официално изявление
12.03
Иран и Хизбула със съвместна мащабна операция: Над сто ракети са изстреляни срещу Северен Израел
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.