Иран твърди, че е нанесъл удари по резервоари за гориво на летище ''Бен-Гурион''
©
''Тази сутрин дронове от Ислямска република Иран са ударили военна инфраструктура, резервоари за гориво и места за зареждане с гориво на вражески изтребители на летище Бен-Гурион'', съобщи информационната агенция.
Иран многократно е атакувал Израел, както и много страни от Близкия изток досега. Иранските власти твърдят, че атаките са били насочени към американски военни бази. Страните от Близкия изток от своя страна критикуват действията на Иран.
Иран също така ефективно затвори Ормузкия проток, което доведе до рязко покачване на цените на горивата. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, в изявление, публикувано от иранската държавна телевизия, заяви, че Иран трябва да използва блокадата като лост.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.