TRT World.
''Информиран съм, че няколко американски войници са били заловени'', написа Лариджани в X, подчертавайки, че САЩ 'няма да могат да скрият истината за залавянето на военните.
''Въпреки напразните им усилия, истината не е нещо, което могат да крият твърде дълго''.
В отговор на това изявление говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви пред Al Jazeera, че твърденията на Иран са неверни.
''Твърденията на иранския режим за залавяне на американски войници са пореден пример за неговите лъжи и измами'', заяви говорителят.
Ескалирането на регионалното напрежение последва началото на съвместни американско-израелски въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, при които загинаха над 1000 жертви, включително върховният лидер Али Хаменей, над 150 ученици от ирански училище и висши военни служители.
Войната предизвика широко разпространена регионална нестабилност и ответни атаки от Техеран срещу свързани със САЩ обекти в целия регион.
Иран твърди, че е пленил американски войници
©
Още по темата
/
Израел частично отвори въздушното си пространство за пътнически полети за първи път от 28 февруари
12:28
Бахрейн обяви прихващането на 95 ирански ракети и 164 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток
11:38
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:24
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
07.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отломки от ирански дрон удариха небостъргач в Дубай
22:03 / 07.03.2026
Вучич: Сърбия ще охранява ключова компресорна станция от участъка...
17:34 / 07.03.2026
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията н...
14:41 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.