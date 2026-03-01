Иранските държавни медии потвърдиха, че върховният лидер Али Хаменей е бил убит в събота, 28 февруари, в резултат на израелски и американски удари.Отбелязва се, че Хаменей е починал, докато е "изпълнявал служебните си задължения и бил на работното си място“.Съобщава се също, че правителството на страната е обявило 40 дни национален траур.Президентът, председателят на съдебната власт и един от членовете на Съвета на пазителите на конституцията на Иран ще поемат задълженията на загиналия в резултат на атаката на САЩ и Израел върховен лидер на Иран Али Хаменей, заяви първият вицепрезидент на Иран Мохамад Мохбер."Президентът, председателят на съдебната власт и един от членовете на Съвета на пазителите на конституцията на Иран ще изпълняват задълженията на върховния лидер“, цитира думите на Мохбер агенцияКорпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви "скорошно начало“ на най-разрушителните атаки срещу Израел и САЩ."Най-тежките настъпателни операции в историята на въоръжените сили на Ислямската република Иран скоро ще започнат в посока окупираните земи и бази на американските терористи“, се посочва в изявление на КСИР, публикувано от агенцияВ същото време кабинетът на министрите на Иран съобщи, че "това велико престъпление (убийството на върховния лидер на Иран аятола Али Хаменей) никога няма да остане без отговор и ще отвори нова страница в историята на ислямския свят“.Междувременно Висшият съвет за национална сигурност на Иран заяви, че съвместните американско-израелски атаки срещу Иран "ще поставят началото на масово въстание в борбата срещу световните потисници“.припомня, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Удари бяха нанесени по столицата на Иран - Техеран, и по най-големите градове в страната. Веднага след ударите Корпусът на стражите на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Бе съобщено за изстрелване на ракети и безпилотни самолети от страна на Иран срещу Израел и военни бази на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.