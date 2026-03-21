Посланикът на Ислямската република Али Реза Ирваш коментира ядрената програма, ролята на САЩ и сигурността в региона на Близкия изток, като подчерта: "Търсим и искаме мир, но нашата държава и народът на Иран не биха се предали на искания, които не са справедливи" .Посланикът изрази съболезнования към семействата на 168-те деца, загинали в началото на войната. Той определи българския народ като "мъдър, почтен, интелигентен и отговорен" и го нарече приятел на Иран.В интервю за NOVA Али Реза Ирваш направи исторически паралел с минали конфликти, като заяви, че САЩ използват различни поводи за започване на войни – оръжия за масово поразяване в Ирак, ядрена програма в Либия или трафик на наркотици във Венецуела, но в действителност целта е "окупиране на техните петролни ресурси". По отношение на настоящата ситуация той подчерта, че от 2012 г. насам Иран води преговори, за да обясни, че ядрената ѝ програма е мирна. Той припомни, че през 2018 г. Доналд Тръмп едностранно е прекратил ядреното споразумение.На въпрос относно наличието на 460 кг високообогатен уран (60%), който би могъл да произведе 16 бойни глави, посланик Ирваш отговори, че "ядреното гориво не е целта на техните атаки". Според него в момента войната се води срещу болници, хора и гражданска инфраструктура.По темата за вътрешната стабилност в Иран и исканията за смяна на режима, посланикът посочи, че изказвания на личности като Ширин Ебади са "лично мнение". Той заяви, че милиони иранци излизат по улиците в подкрепа на държавата. "Всяка държава се променя, хората искат реформи, но тази хората искат тази промяна да се случи с техни действия, а не да бъдат поканени чужди сили", каза той, допълвайки, че външните сили целят единствено "да ограбят ресурсите на една държава".Относно сигурността в региона и предупрежденията към съседни държави, посланикът подчерта, че тази война не е на Румъния или България. Той обаче отправи предупреждение: "Ако една база бъде използвана за атакуване на нашите територии, нашия народ, дали тази база не трябва да бъде легитимна цел на нашите отговори?". Той призова Румъния и всяка друга държава да не стават част от война, която е на "американците и Израел срещу нашия народ".Попитан за възможността цената на петрола да достигне 200 долара за барел, Ирваш заяви, че Европа трябва да положи усилия да спре войната. "Тогава цената на петрола ще се върне на нормалните си нива", посочи той. Според него най-важното е създаването на механизъм за "стабилен и дълъг мир", но светът трябва да бъде по-чувствителен към действията на САЩ и Израел, които разрушават инфраструктура за милиарди долари.