Sky News.
Пезешкиан заяви това в предварително записано обръщение, излъчено по държавната телевизия.
По-рано, в публикацията си в Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп написа: ''Няма да има сделка с Иран, освен безусловната капитулация на Техеран''.
Пезешкиан също се извини и за ударите срещу своите съседки, отбелязвайки, че те са причинени от недоразумението в региона.
Той обяви по-рано днес, че временният съвет за ръководство в Иран е одобрил спирането на подобни атаки, освен ако тези страни не атакуват първи Техеран.
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията на Техеран
©
Още по темата
/
Българските туристи се връщат у дома: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
12:04
Румен Петков: Премиерът, външният, вътрешният министър и министърът на отбраната са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен
08:49
Станислав Бачев: България трябва да внимава как действа. За Европа предстоят лоши дни във всяка една сфера
08:48
Още от категорията
/
Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защитава и България от евентуални ирански атаки
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членс...
22:38 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.