Заповедта се отнася за всички птицеферми, включително биологични предприятия и дребни производители, продаващи директно на потребителите, се казва в изявлението.
Патиците и гъските трябва да се отглеждат отделно от другите птици, а домашните птици ще бъдат забранени на панаири, изложби и културни събития. Не е обявена крайна дата на забраната.
"Мярката е в отговор на повишения риск от навлизане на болестта в Испания през последната седмица, предвид броя на огнищата, съобщени в цяла Европа“, подчертава от министерството.
Национални мерки за ограничаване на отглеждането са наложени и в Обединеното кралство и Франция.
Решението удължава предишните мерки, които изискваха птиците във високорискови райони да се държат на закрито.
Досега в Испания са потвърдени 14 случая на птичи грип, половината от които в региона на Кастилия и Леон, докато от юли насам в Европа са регистрирани общо 139 случая.
