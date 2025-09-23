ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изключиха микрофона на Ердоган, докато говореше за "кланетата и насилието" в Газа
Докато турският президент говореше за Палестина и за кланетата и насилието, които продължават с неотслабваща интензивност в Газа от страна на Израел, звукът спря.
Това прекъсване разгневи турските медии, които го нарекоха "целенасочен саботаж".
