Турският президент Реджеп Тайип Ердоган имаше проблеми с микрофона по време на речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предава Proto Thema.



Докато турският президент говореше за Палестина и за кланетата и насилието, които продължават с неотслабваща интензивност в Газа от страна на Израел, звукът спря.



Това прекъсване разгневи турските медии, които го нарекоха "целенасочен саботаж".



