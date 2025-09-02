Изключителен Иван Иванов продължава битката за титлата на US Open

© БФ Тенис Мегаталантът Иван Иванов се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис - US Open.



Поставеният под №1 българин победи с 6:2, 6:3 представителя на домакините Максуел Екстед. Двубоят продължи час и 22 минути.



Шампионът от Уимбълдън при юношите Иванов постигна втора двусетова победа на турнира и на осминафиналите ще играе срещу Максимъс Дусолт (САЩ).



16-годишният Иванов, който е номер 1 в световната ранглиста, изостана с пробив за 1:2 в първия сет, но спечели следващите осем гейма. Така той спечели първата част с 6:2, поведе с 3:0 във втората, а след това затвори лесно мача в своя полза с 6:3.



По-рано днес Александър Василев също се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите.