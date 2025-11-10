Kathimerini.
В Гърция, според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), едно на всеки 10 работни места е изложено на риск от загуба.
Сред професиите, считани за най-рискови, са търговци, преводачи, представители на обслужване на клиенти, телефонни оператори, борсови посредници, рецепционисти в хотели, математици, специалисти по връзки с обществеността, специалисти по данни, уеб разработчици, оператори на комуникации за обществена безопасност и др.
В същото време технологичните гиганти в чужбина съкращават десетки хиляди хора.
Изкуственият интелект е заплаха за едно на всеки 10 работни места
©
Още по темата
/
Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите
27.10
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
КНФ предупреди: Тези инвестиции носят рискове! Всеки, който иска да забогатее бързо, трябва да знае това
15.10
Даниел Киряков: Умното прилагане на изкуствен интелект е нещото, към което трябва да се стремим
07.10
Още от категорията
/
Добър пример при съседите: Производителите на цигари в Гърция ще помагат за почистването на фасове от плажовете
09:27
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма доказателства, че подзащитните ни имат съпричастност към извършеното деяние
09.11
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия
09.11
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:37 / 09.11.2025
Сергей Лавров се появи: Готови сме за срещи лице в лице!
13:55 / 09.11.2025
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма...
13:32 / 09.11.2025
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски бо...
13:32 / 09.11.2025
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциит...
11:07 / 09.11.2025
Близо един милион души са евакуирани заради тайфуна, приближаващ ...
09:40 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.