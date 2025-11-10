Сподели close
Изкуственият интелект променя пейзажа на заетостта, особено в професиите с "бели якички“, пише Kathimerini.

В Гърция, според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), едно на всеки 10 работни места е изложено на риск от загуба.

Сред професиите, считани за най-рискови, са търговци, преводачи, представители на обслужване на клиенти, телефонни оператори, борсови посредници, рецепционисти в хотели, математици, специалисти по връзки с обществеността, специалисти по данни, уеб разработчици, оператори на комуникации за обществена безопасност и др.

В същото време технологичните гиганти в чужбина съкращават десетки хиляди хора.