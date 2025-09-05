Изненада: Тръмп намаля митата върху вноса на японски автомобили

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която намалява митата върху вноса на японски автомобили от 27,5% на 15%, облекчавайки несигурността за гиганти в автомобилната индустрия като Toyota, Honda и Nissan, пишат от BBC.



Това формализира споразумението, обявено през юли, за прилагане на 15% мито върху почти целия японски износ за САЩ - включително превозни средства и фармацевтични продукти.



Токио също така се съгласи да инвестира 550 милиарда долара (410 милиарда британски лири) в американски проекти и постепенно да отвори икономиката си за американски стоки, включително автомобили и ориз, съобщават от Белият дом, добавят още от британската медия.



"Най-накрая", казва на японски главният търговски преговарящ на Япония, Рьосей Аказава, докато препубликуваше съобщение на Белия дом относно изпълнителната заповед.



Според заповедта, сделката ще помогне за намаляването на търговския дефицит на Америка с Япония и ще осигури на американския бизнес "пробивни възможности".



Белият дом заяви, че Япония се е ангажирала да купува американски стоки на стойност 8 милиарда долара годишно - включително селскостопански продукти, торове и биоетанол.



От BBC пишат още, че Токио също се е съгласил постепенно да увеличи покупките си на ориз, който се отглежда в САЩ, със 75% - отстъпка, на която преди това се е съпротивлявал, за да защити селскостопанската си индустрия.



Тръмп приветства споразумението като "мащабно", когато беше обявено през юли месец.



"Това е чудесна сделка за всички. Винаги казвам, че трябва да е чудесно за всички. Това е чудесна сделка", казва президентът на пресконференция.



Японската икономика е зависима от продажбата на стоки в чужбина, като САЩ са най-големият ѝ експортен пазар. Автомобилите представляват около 20% от общия износ на страната.



Митата на Тръмп, които влязоха в сила през август тази година, предизвикаха шок по целия свят, тъй като правителствата и бизнесите се адаптират към променящия се световен пазар.



Миналият месец Toyota предупреди, че въздействието на американските тарифи ще ѝ струва около 10 милиарда долара тази година.



Акциите на японските производители на автомобили и доставчици на части се повишиха в петък в Токио, след като беше подписана изпълнителната заповед.



Росица ЧИНОВА