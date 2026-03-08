The Times of Israel.
''В съответствие с разрешението на израелското Министерство на транспорта и инструкциите на органите за сигурност и Командването на вътрешния фронт, процедурите за излитане на международни полети бяха активирани на 8 март в 8:00 ч. (съвпада с българско време)'' се казва в изявление на Израелската летищна администрация.
Израелските авиокомпании El Al, Israir, Arkia и Air Haifa получиха разрешение да летят с пътници, отбелязаха от администрацията.
Главното летище на Израел беше затворено от първите часове на военната операция на Израел срещу Иран, която започна сутринта на 28 февруари. На сутринта на 5 март първите пътнически самолети за пръв път кацнаха на летището. Става въпрос за ограничен брой евакуационни полети, изпълнявани от някои израелски авиокомпании.
Израел частично отвори въздушното си пространство за пътнически полети за първи път от 28 февруари
©
Още по темата
/
Бахрейн обяви прихващането на 95 ирански ракети и 164 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток
11:38
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:24
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
07.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отломки от ирански дрон удариха небостъргач в Дубай
22:03 / 07.03.2026
Вучич: Сърбия ще охранява ключова компресорна станция от участъка...
17:34 / 07.03.2026
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията н...
14:41 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.