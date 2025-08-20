Израел одобри плана за превземането на град Газа

© Израелският министър на отбраната Израел Кац одобри план за превземане на град Газа, операцията е наречена "Колесниците на Гидеон 2“, съобщава RNZ.



"След операцията град Газа ще промени външния си вид и вече няма да изглежда по същия начин“, каза Кац. Кан цитира изявленията на министъра на отбраната.



Според държавния телевизионен оператор се очаква скоро да бъде обявено допълнително мобилизиране на резервисти от Армията на отбраната.



Според The Times of Israel се очаква 60 000 резервисти да бъдат призовани през следващите дни и ще им бъдат дадени поне две седмици за събиране. В същото време, "в случай на нападение срещу град Газа“, 130 000 израелци "ще бъдат в резерв по време на операцията“, твърди вестникът.