|Израел одобри плана за превземането на град Газа
"След операцията град Газа ще промени външния си вид и вече няма да изглежда по същия начин“, каза Кац. Кан цитира изявленията на министъра на отбраната.
Според държавния телевизионен оператор се очаква скоро да бъде обявено допълнително мобилизиране на резервисти от Армията на отбраната.
Според The Times of Israel се очаква 60 000 резервисти да бъдат призовани през следващите дни и ще им бъдат дадени поне две седмици за събиране. В същото време, "в случай на нападение срещу град Газа“, 130 000 израелци "ще бъдат в резерв по време на операцията“, твърди вестникът.
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
