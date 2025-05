Израел започнал нова мащабна офанзива в Газа, наречена "Колесниците на Гедеон"

© Израелските отбранителни сили са започнали първата фаза на нова офанзива в Газа, наречена "Колесниците на Гедеон“, съобщава The Times of Israel.



Израелската армия (ИДФ) обяви, че е започнала новата фаза на мащабната операция в ивицата Газа вчера.



Според изявление на армията, през предходния ден, Армията на отбраната на Израел (ИДФ) е извършила атаки и е мобилизирала сили за превземане на стратегически райони в Газа, пише The Times of Israel.



Изданието допълва, че това е част от началните стъпки на операция "Количката на Гидеон“ и разширяването на кампанията в Газа, чиито цели са освобождаването на заложниците и разгромяването на Хамас.