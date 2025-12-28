Сподели close
Неделната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски е преместена с два часа по-рано - от 22 на 20 часа (българско време), съобщиха от Белия дом, предава Европейская правда.

В събота, 27 декември, Белият дом официално промени графика на Тръмп за 28 декември.

Срещата му със Зеленски беше променена за 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време) в частната резиденция на американския президент в Мар-а-Лаго.

По-рано тя беше насрочена за 15:00 ч. местно време  (22:00 ч. българско време).

Причината за отлагането на двустранната среща не беше съобщена от Белия дом.

През нощта на 28 декември украинската делегация пристигна в САЩ, за да участва в срещата между президентите Зеленски и Тръмп.