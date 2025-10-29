Сподели close
Извадиха мъртво 12-годишно момче от развалините на седеметажната сграда, която се срути днес сутринта в Турция в района Мевлана Махалеси на град Гембезе, в провинция Коджаели. Минути по-късно екипите на спасителната служба откриха тялото на още един човек. Издирването на тримата души, заклещени в развалините, продължава, предава haberler.

По-рано бе съобщено, че цяло семейство е затрупано под развалините. Майка, баща и трите им деца са под развалините.