Известен южнокорейски певец беше намерен мъртъв

Южнокорейският певец Wheesung е намерен мъртъв в дома си в Сеул, съобщи Ройтерс.



Wheesung дебютира през 2002 г. и се утвърждава като R&B певец с хитове като Can’t You (2002), Insomnia (2009) и Even Thought Of Marriage (2010).



През 2020 г. е обвинен в незаконно използване на силния анестетик пропофол и е осъден на една година затвор, като при обжалването присъдата е заменена с две години пробация, уточнява в. "Стрейтс таймс"



Тялото на 43-годишния певец е открито по-малко от месец след самоубийството на младата актриса Ким Се-рон. Тя беше открита мъртва, след като кариерата й се срина заради шофиране в нетрезво състояние през 2022 г. Нейната смърт предизвика дискусии за интернет тормоза в Южна Корея.