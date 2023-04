Известна актриса почина на 82 години

© Imeh Akpanudosen/Getty Images Карол Локател, която изигра забавно избухливата съседка Етел Хъбард от 1985 г. в "Петък 13-ти, част V: Ново начало", почина. Актрисата беше на 82 години.



Дългогодишният агент на Locatell Питър Стрейн потвърди новината пред Fox News Digital в изявление във вторник от името на нейното семейство.



"Карол Локател почина миналата седмица от рак“, каза Стрейн. "Тя беше чудесно многостранна актриса, чиято кариера продължи десетилетия на Бродуей и в игрални филми и телевизия. Беше заобиколена от дългогодишния си съпруг и близки приятели.“



Въпреки че беше любимка на феновете на ужасите за ролята си на Етел, кариерата на Локател надхвърли индустрията на ужасите.



Тя работи с Бърт Рейнолдс в три филма: "Бащинство “ и "Машината на Шарки “ през 1981 г. и "Най-добри приятели“ през 1982 г.



Тя също беше плодовит актьор на Бродуей, участвайки в "Broadway Bound" на Нийл Саймън през 1986 г., "The Shadow Box" през 1994 г. и "The Rose Tattoo" през 1995 г., според Hollywood Reporter.



Locatell също имаше малки роли в шоута като "Grey's Anatomy", " Shameless" и "Sonny With a Chance" на Disney.



Рон Слоун, който играе сина на Локател в "Петък 13-ти", я нарече не просто "приятел", а "семейство" в публикация във Facebook в понеделник.