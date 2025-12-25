Fox News.
Наводненията, които застрашават живота на хората, настъпиха в ден, който се очакваше да бъде един от най-натоварените дни за пътувания по време на празниците за милиони хора.
Губернаторът на Калифорния обяви извънредно положение за областите, включително окръзите Лос Анджелис, Ориндж, Ривърсайд, Сан Бернардино, Сан Диего и Шаста. Това ще даде възможност на спасителните екипи да подготвят ресурсите си и да осигурят безопасността на населението.
Националната метеорологична служба (NWS) издаде предупреждения за внезапни наводнения за части от окръзите Лос Анджелис, Сан Луис Обиспо, Санта Барбара и Вентура в сряда сутринта.
Някои от издадените предупреждения предвиждаха валежи с интензивност до 1,25 инча/3,17 см на час.
Свлачищата, причинени от бурята, отнесоха държавния път 2 в близост до Райтвуд, Калифорния, което доведе до евакуация на домовете в тази част на окръг Сан Бернардино около 9:00 ч. местно време.
Извънредно положение в Лос Анджелис и част от Южна Калифорния заради внезапни наводнения
©
Още по темата
/
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
Земетресение в Румъния
12.12
Още от категорията
/
Вълна от заразени със "супер грипа": Великобритания е изправена пред "най-лошия сценарий" през декември
11.12
Ескалация на напрежението в Солун, след като фермерите тръгнаха с трактори към полицейския кордон
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Търсят 5-ма милионери, не са си взели печалбите
17:15 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
16:23 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:28 / 24.12.2025
Не само у нас: В Гърция също са издадени предупреждения за опасно...
11:28 / 24.12.2025
Тръмп е летял осем пъти с "Лолита Експрес": Разкритията около Епс...
10:17 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
09:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.