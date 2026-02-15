Извънредно положение е обявено за целия регион Хоризонс в Нова Зеландия от 18:37 ч. местно време в неделя, 15 февруари, за първоначален период от седем дни, съобщаваОбявяването на извънредно положение беше поискано от контролера на групата Майкъл Маккартни и подписано от председателя на MWCDEM Group Ники Райли след консултация с кметовете на региона.Районните съвети на Тараруа, Рангитикей и Манавату обявиха превантивно извънредно положение по-рано през деня.Декларацията дойде, след като MetService издаде червено предупреждение за силен дъжд за части от Тайравити Гисборн, част от залива Хоук, част от Уангануи и Манавату, част от Уелингтън и Уайрарапа, Тайхапе, окръг Тараруа и планинската верига Тараруа, район Кайкоура и част от Кентърбъри."Някои от най-често използваните извънредни правомощия включват евакуация на обекти и места, влизане в помещения, затваряне на пътища и обществени места, спиране на полети, плавателни съдове, превозни средства и т.н., както и изземване на имущество, оборудване, материали или консумативи. От всички тях възможността за евакуация често е ключовата причина за обявяване на извънредно положение", каза Маккартни.Енергийното дружество Powerco информира на своя уебсайт, че 4 291 имота на Северния остров остават без електрозахранване.