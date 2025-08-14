ЗАРЕЖДАНЕ...
|Извънредно положение в американски щат заради насилствени престъпления и трафик на наркотици
Във връзка с обявеното извънредно положение от губернатора Мишел Гришам се предоставят 750 000 долара в отговор на призивите на местните власти и племенните служители в окръг Рио Ариба за подкрепления срещу престъпността с насилие, както и срещу други престъпления и трудности, свързани с незаконните наркотици, пише AP.
Обширният окръг се простира от град Еспаньола, на 40 километра северно от Санта Фе, до границата с щата Колорадо и отдавна е засегнат от употреба на опиати и високи нива на смъртност от предозиране с наркотици, като през последните години в по-населените райони се появяват лагери за бездомни.
"Ръстът на престъпната дейност допринесе за увеличаване на бездомността, семейната нестабилност и фаталните свръхдози наркотици, което оказва изключителен натиск върху местните власти и полицейските управления, които поискаха незабавна държавна помощ", заяви в изявление Гришам.
През април Лухан Гришам обяви извънредно положение в най-големия град на Ню Мексико - Албъкърки, заявявайки, че значителното увеличение на престъпността налага помощта на Националната гвардия на Ню Мексико.
По-рано, през 2023 г., тя отмени правото за носене на оръжие в обществените паркове и детски площадки в Албъкърки в отговор на серия от стрелби в щата, при които загинаха деца.
В окръг Рио Ариба не е имало незабавни искания за разполагане на войници, въпреки че новата декларация за извънредно положение позволява на властите да разположи Националната гвардия.
