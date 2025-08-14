Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Извънредно положение в американски щат заради насилствени престъпления и трафик на наркотици
Автор: Ваня Кузманова 10:00Коментари (0)36
©
Губернаторът на американския щат Ню Мексико обяви извънредно положение в отговор на насилствените престъпления и трафика на наркотици в северната част от щата, включително в две индиански общности.

Във връзка с обявеното извънредно положение от губернатора Мишел Гришам се предоставят 750 000 долара в отговор на призивите на местните власти и племенните служители в окръг Рио Ариба за подкрепления срещу престъпността с насилие, както и срещу други престъпления и трудности, свързани с незаконните наркотици, пише AP.

Обширният окръг се простира от град Еспаньола, на 40 километра северно от Санта Фе, до границата с щата Колорадо и отдавна е засегнат от употреба на опиати и високи нива на смъртност от предозиране с наркотици, като през последните години в по-населените райони се появяват лагери за бездомни.

"Ръстът на престъпната дейност допринесе за увеличаване на бездомността, семейната нестабилност и фаталните свръхдози наркотици, което оказва изключителен натиск върху местните власти и полицейските управления, които поискаха незабавна държавна помощ", заяви в изявление Гришам.

През април Лухан Гришам обяви извънредно положение в най-големия град на Ню Мексико - Албъкърки, заявявайки, че значителното увеличение на престъпността налага помощта на Националната гвардия на Ню Мексико.

По-рано, през 2023 г., тя отмени правото за носене на оръжие в обществените паркове и детски площадки в Албъкърки в отговор на серия от стрелби в щата, при които загинаха деца.

В окръг Рио Ариба не е имало незабавни искания за разполагане на войници, въпреки че новата декларация за извънредно положение позволява на властите да разположи Националната гвардия.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Държавата разпродава имоти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: