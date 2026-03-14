Daily Sabah.
''Глобалната и регионална борба с Иран, водена от президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, ескалира и навлиза в решаваща фаза, която ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо'', заяви Кац в телевизионно изявление.
В събота вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни са унищожили военни цели на иранския остров Харг, където се намира терминал, който доставя 90% от вноса на петрол в страната.
Тръмп добави, че САЩ са ''решили да не унищожават'' петролните съоръжения на острова, но че това може да се промени, ако Иран продължи да блокира Ормузкия проток.
Ирански представители заявиха в събота, че петролните операции на остров Харг продължават да работят както обикновено.
Кац: Войната с Иран навлиза в решаваща фаза
©
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.