ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Как да убия приятеля си по средата на час": Младеж отправи "шегаджийско" запитване в ChatGPT
Тогава училищен полицай получил незабавен сигнал за случилото се чрез система за наблюдение на училища, задвижвана от изкуствен интелект. След това полицаят притиснал в ъгъла тийнейджъра, ученик в средното училище Southwestern в Деланд, съобщава местната WFLA, цитирани от Yahoo.
Тийнейджърът твърдял, че "просто се шегувал“ с приятел, но полицията и училищната администрация очевидно не са смятали, че това е смешно – особено в светлината на богатата история на училищните стрелби в Америка.
Местната полиция от шерифската служба на окръг Волусия арестувала младежа и го задържала в окръжния затвор.
Кадри, разпространяващи се в социалните мрежи, показват как тийнейджърът напуска полицейска кола.
Органите на реда предупредили родителите, че децата им трябва да бъдат много внимателни какво искат от ChatGPT.
"Поредната "шега“, която създаде извънредна ситуация в кампуса“, заявиха от офиса на местния шериф, цитирани от WFLA . "Родители, моля, говорете с децата си, за да не направят същата грешка.“
Полицейските служители успяха да реагират бързо, защото на училищните устройства е инсталирана приложението Gaggle, което може да открие дали ученикът е проявил обезпокоително поведение, независимо дали е насочено към себе си или към други, и да блокира неподходящо съдържание.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 72
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: