"Как да убия приятеля си по средата на час": Младеж отправи "шегаджийско" запитване в ChatGPT

© Докато бил в училище, 13-годишен тийнейджър от Флорида се вписал в училищно устройство и написал нещо смразяващо в ChatGPT на OpenAI: "Как да убия приятеля си по средата на час“.



Тогава училищен полицай получил незабавен сигнал за случилото се чрез система за наблюдение на училища, задвижвана от изкуствен интелект. След това полицаят притиснал в ъгъла тийнейджъра, ученик в средното училище Southwestern в Деланд, съобщава местната WFLA, цитирани от Yahoo.



Тийнейджърът твърдял, че "просто се шегувал“ с приятел, но полицията и училищната администрация очевидно не са смятали, че това е смешно – особено в светлината на богатата история на училищните стрелби в Америка.



Местната полиция от шерифската служба на окръг Волусия арестувала младежа и го задържала в окръжния затвор.



Кадри, разпространяващи се в социалните мрежи, показват как тийнейджърът напуска полицейска кола.



Органите на реда предупредили родителите, че децата им трябва да бъдат много внимателни какво искат от ChatGPT.



"Поредната "шега“, която създаде извънредна ситуация в кампуса“, ​​заявиха от офиса на местния шериф, цитирани от WFLA . "Родители, моля, говорете с децата си, за да не направят същата грешка.“



Полицейските служители успяха да реагират бързо, защото на училищните устройства е инсталирана приложението Gaggle, което може да открие дали ученикът е проявил обезпокоително поведение, независимо дали е насочено към себе си или към други, и да блокира неподходящо съдържание.