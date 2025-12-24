Как се чества Бъдни вечер във Витлеем?
Ако ние сме свикнали този ден да бъде тих, то тук на площада пред храма "Рождество Христово" е всичко друго, но не и тихо. Защото колкото и да е сложен светът, в който живеят хората тук, днес те се радваха, празнуваха, очакваха и очакват рождението на Спасителя.
Часове наред тук имаше тържествено шествие от деца, ученици, духови музиканти, официални лица, гости - с музика и песни. Заедно посрещнаха Латинския патриарх на Йерусалим, който им пожела едно - мир.
Най-важният ден за Витлеем започна с репетиции - за празника.
"Аз съм от село Краище, село Белица и живеят тук от 1996 година. От 20 години посрещам туристи, българи и други. Това е моята работа", коментира Емилия Салхаб, екскурзовод.
Приема да бъде и наш водач и заедно да се върнем над 2000 години назад във времето.
Така стигаме до вратата на храма “Рождество Христово".
"Толкова е малка, че като влезе човек, трябва да се поклони пред святото място, където се е родил Исус. Това е символиката", коментира Емилия.
"Това са стълби, които водят към пещерата, в която са влезли Богорица и Йосиф, когато са дошли от Назарет. Търсят в града местенце, където да отседнат. Над тези стълби е имало староприемница, където сега е храмът. Няма място и са казали - тук долу има пещера", споделя тя.
Виждаме вратата, от която светата майка влиза в пещерата и се отправя към мястото, на което дава живот на младенеца.
"Това е пещерата, където е роден Исус. На нея е изписано "Тук се е родил Исус от Богородица Мария, на латински", коментира Емилия.
Вярващите, които идват тук, коленичат, поставят ръката си и казват желанията си. Притихваме в молитва. А пред храма вече е празник.
Тържествено шествие на деца, ученици, духови оркестри напомни на света, че днес е ден за радост. А молитвите са само за едно.
"Аз искам за тази държава само мир - мир, мир и пак мир", споделя момиче.
А тази вечер в храма ще бъде отслужено едно от най-тържествените християнски богослужения - полунощната литургия. Тя ще бъде водена от Латинския патриарх на Йерусалим и ще събере заедно духовници от различните християнски деноминации: католици, православни и арменци.
Кулминацията е точно в полунощ - моментът, в който се възвестява раждането на Христос или Светлината влиза в света.
