Какви са традициите за 1-ви март в Румъния?
Как изглеждат румънските мартенички? Те се носят или на ревера, или като медальон на врата. Характерно, тук нямат Баба Марта, тук имат Баба Докия. Според легендата Баба Докия на 1 март тръгва с овце в планината, носи девет кожуха и всеки ден сваля по един кожух. На деветия ден обаче става много студено, зимата се разлютява и Баба Докия замръзва. А според другата легенда, слънцето слиза на земята под формата на красива девойка. Тук е отвлечено от змей. Красив момък спасява девойката, той бива ранен, кръвта му пада върху снега и така се оформя белият и червеният конец.
Според румънците един от символите на пролетта е кокичето. Затова много от мартенички са украсени под формата на кокиче или на момина сълза. А поздравът е "Красива пролет".
