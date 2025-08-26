Новини
Какво става с ръката на Доналд Тръмп?
Автор: Лора Димитрова 10:36
© AP News
Президентът Доналд Тръмп беше забелязан със синини на дясната си ръка в Овалния кабинет. Случката подхранва продължилите месеци опасения, че 79-годишният президент страда от хронична венозна недостатъчност, предаде Forbes.

Синините, които покриваха по-голямата част от дясната ръка на Тръмп, бяха видими по време на подписването на изпълнителна заповед в Овалния кабинет в понеделник сутринта и по-късно през деня по време на среща с южнокорейския президент И Дже Мюнг.

През уикенда Тръмп беше сниман с по-малка синина на лявата си ръка, дни след като беше видян в петък с дебел слой грим на дясната си ръка, докато посещаваше музея "Народна къща“ във Вашингтон.

Според NBC News, Тръмп е бил забелязан със синини по дясната си ръка няколко пъти от поне август миналата година, включително през ноември и февруари по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон в Белия дом.

Белият дом първоначално обвини синините за треперенето на ръцете, повтаряйки думите на Тръмп, който даде същата причина за очевидното нараняване пред списание Time по време на интервю през декември.

През юли Белият дом публикува писмо от лекаря на президента Шон Барбабела, в което се казва, че синините "са в съответствие с леко дразнене на меките тъкани от честото ръкостискане и употребата на аспирин, който се приема като част от стандартен режим за сърдечно-съдова профилактика“. Писмото разкрива, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност, което Барбабела определя като "доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70-годишна възраст“, ​​но тестовете показват, че "няма данни за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) или артериално заболяване“.

Тръмп също е бил сниман с подути глезени по време на втория си мандат, а Барбабела е заявил в писмото си, че "Тръмп е забелязал леко подуване на долната част на краката си“ и "от съображения за повишено внимание това безпокойство е било щателно оценено от Медицинския отдел на Белия дом“.

Какво е хронична венозна недостатъчност?

Заболяването засяга приблизително 150 000 нови пациенти годишно, според Националните здравни институти. "В повечето случаи основната причина са заболели венозни клапи“, според NIH. Ако не се лекува, състоянието може да доведе до "намалено качество на живот и загуба на работоспособност“ и по-сериозни заболявания, включително венозни язви.

През януари миналата година Тръмп беше сниман с мозайка от червени петна по дясната си ръка, наподобяващи мехури, докато излизаше от апартамента си в Манхатън. Петната изчезнаха часове по-късно, когато Тръмп беше видян на предизборен митинг в Ню Хемпшир.

Ключов контекст

През януари Тръмп стана най-възрастният президент, встъпил в длъжност, когато положи клетва на 78 години, около пет месеца по-възрастен от президента Джо Байдън, когато встъпи в длъжност. Макар че когнитивният спад на Байдън в крайна сметка доведе до оттеглянето му от президентската кампания през 2024 г. и до голяма степен засенчи този на Тръмп, несвързаните речи на президента по време на последната му кампания и честият навик да бърка имена на градове, държави и световни лидери също породиха спекулации за неговата психическа годност и дали гафовете са признаци на деменция. Барбабела проведе годишния медицински преглед на Тръмп през април, в който се твърди, че е "в отлично когнитивно и физическо здраве“. Тръмп отдавна се хвали с когнитивните си способности, като многократно предлага да се яви на когнитивен преглед заедно с Байдън по време на кампанията през 2024 г. и твърди, че несвързаните му речи са целенасочен стил на говорене.

Виж още:
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
11:29 / 25.08.2025
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
13:23 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:56 / 24.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:35 / 24.08.2025
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
11:00 / 24.08.2025
Антон Златанов: Незаконното преминаване на границата е 20 000 евро на мигрант
10:46 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:16 / 24.08.2025
