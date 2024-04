Какво включва диетата на Кейт Мидълтън по време на изтощителната химиотерапия?

© Кейт Мидълтън тихо се възстановява в провинциалното си убежище в Норфолк – Анмър Хол, докато се подлага на изтощителна превантивна химиотерапия. Принцесата на Уелс, която оповести публично диагнозата си за рак миналия месец, си взе отпуск от работа и каза, че се фокусира върху ежедневните практики, за да излекува своя "ум, тяло и дух“ – но какво означава това за нейния начин на живот?



Британското списание Hello! разговаря с професор Рамиа Мокбел, консултант дерматолог със специален интерес към рак на кожата и скрининг, и основател на Лондонската клиника за кожа и бенки в HCA Healthcare, която разкри, че превантивната химиотерапия има вероятност да причини "съпътстващи щети“ в тялото. Това прави изключително важно да следвате здравословна диета, да се наслаждавате на лек режим на упражнения и да правите малки промени в начина на живот, за да сте сигурни, че тялото може да се възстанови.



Мокбел казва: "Превантивната химиотерапия, известна още като адювантна химиотерапия, се прилага след операция за отстраняване на рак (тумор) и когато сканиранията не покажат доказателства, че ракът се е разпространил другаде. Нейната цел е да унищожи всички останали ракови клетки, които може да циркулират в кръвния поток и имат шанс да се разпространят в други органи като костен мозък, черен дроб и бели дробове. Въпреки че това лечение е насочено към скритите клетки, то често причинява съпътстващи щети, водещи до странични ефекти като загуба на коса, нисък брой бели кръвни клетки, намален имунитет към инфекции и възпаление на червата", пише Dnes.bg.



Здравословната, балансирана диета, пълна с много плодове, зеленчуци, антиоксиданти и здравословни ненаситени мазнини като омега 3, е изключително полезна по време на химиотерапия.



Чинията на принцеса Кейт трябва да е пълна с плодове, зеленчуци, антиоксиданти и здравословни ненаситени мазнини. "За да се поддържа тялото по време на химиотерапия, за пациентите е от решаващо значение да поддържат добре балансирана диета, богата на протеини, витамини, въглехидрати и мазнини, за да се възстанови и компенсира щетите“, обяснява професор Рамиа Мокбел.



Каролайн Мейсън, диетолог и съосновател на Baldo and Mason, пък казва, че е жизненоважно да се изключи всяка храна, която причинява възпаление, тъй като продължителното възпаление може да увреди здравите клетки и тъкани и да отслаби и без това слабата имунна система.



Това означава намаляване на консумацията на животински мазнини и преработени храни.



10-12 органични зеленчука/плода на ден – възможно в най-много цветове; органичен постен протеин; електролити – добавяне на хималайска кристална сол към готвенето и водата; здравословни мазнини – масло от авокадо, зехтин, ядки/семена; сложни въглехидрати – поддържайки това минимално, органично и сложни – сладки картофи, кафяв ориз, киноа, елда.



Здравословната ежедневна диета на майката на три деца е добре документирана, така че е вероятно Кейт да не се налага да прави значителни промени в деня си. Случайните напитки и богатите на въглехидрати ястия като пица и паста са извън менюто ѝ, но са заменени от здравословни салати и нейния ежедневен зелен сок (смути), който оглавява списъка с препоръчителни ястия.



Редовни упражнения



Бившата херцогиня на Кеймбридж е известна с това, че е супер спортна натура, което е положително за нейното възстановяване. Не е изненадващо, че лекото движение може да помогне на тялото да се пребори с негативните ефекти от химиотерапията. "Редовните аеробни упражнения могат да помогнат в борбата с умората и да подобрят цялостното благосъстояние по време на лечението“, казва професор Рамия.



От бягане до вдигане на тежести, от колоездене до гребане, от йога до HIIT, тренировъчната рутина на спортната принцеса със сигурност не е за хора със слаби сърца. Съпругата на принц Уилям също е фен на плуването в студена вода, скачането на батут и тенис, което прави упражненията приоритет в нейния натоварен начин на живот.



Въпреки това е вероятно принцеса Кейт да намали по-интензивните си HIIT тренировки и бягане в полза на по-нежни сесии, следвайки по-умерен подход, препоръчван за жени на 40 години.



"На ежедневна база, човек с техните силни страни трябва да се стреми към умерена аеробна активност в продължение на 30 минути дневно“, казва личният треньор Крис Рукстън пред HELLO!.



Крис също вярва, че хората във възрастовата група на Кейт трябва да включват упражнения за укрепване на мускулите за всички основни мускулни групи три дни в седмицата.



По-малките промени в начина на живот също биха могли да помогнат на принцесата на Уелс в този труден момент и да гарантират, че тя ще остане комфортна. "Използването на ледени ръкавици и ботуши може да помогне за намаляване на изтръпването на пръстите и краката, друг често срещан страничен ефект“, казва професор Рамия.