Калас подчертава, че всяко мирно споразумение трябва да включва отстъпки от страна на Русия. Според нея е необходимо да се направи така, че Русия никога да не нападне.
Според нея, в момента "е важно да продължим да подкрепяме Украйна и да оказваме натиск върху Русия“. В същото време всички страни от ЕС приветстват усилията на САЩ, насочени към прекратяване на войната.
Калас отбелязва, че е важно как точно ще приключи войната в Украйна. Първата стъпка към мира трябва да бъде безусловно прекратяване на огъня, но няма признаци, че Русия е готова за такава стъпка.
"Русия не съкращава военната си машина, а я разширява. Все още трябва да преминем от ситуация, в която Русия се преструва, че води преговори, към ситуация, в която Русия ще трябва наистина да води преговори. Ние се движим в тази посока“, уточнява Калас.
Тя припомня също така значителното влияние на санкциите върху руската икономика и неуспехите на Русия на бойното поле.
"Путин не може да постигне целите си на бойното поле, затова ще се опита да ги постигне на преговорите“, подчертава Калас.
