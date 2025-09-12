Калас: Разширихме санкциите си срещу Русия

© Току-що разширихме санкциите си срещу Русия. Това заяви преди минути върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас в Х.



Калас обяви още, че са финализирали работата и по 19-ия пакет санкции.



"Разглеждаме допълнителни ограничения върху продажбите на руски петрол, скритите петролни танкери и банките", подчерта тя, допълвайки, че ЕС ще "продължи да спира парите за войната на Путин"