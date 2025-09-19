Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година

© Европейската комисия предложи ускоряване на поетапното премахване на втечнения природен газ (ВПГ) от Русия до 1 януари 2027 г., пише ТАСС. Това съобщи ръководителят на дипломацията на ЕС Кая Калас.



"Нашата цел е да ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 г.“,



По-рано темата коментира и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която каза: "Време е да затворим крановете. Искам да бъда ясна: европейците ще бъдат в безопасност тази зима".



"Фокус" припомня, че днес бе приет и 19-я пакет от санкции срещу Русия.