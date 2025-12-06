The Guardian.
В изказване на панелна дискусия по време на форума в Доха, Калас отбеляза, че макар критичните забележки на американската администрация да имат известно основание, Европа трябва да бъде по-уверена в собствените си сили, по-специално в отношенията с Русия.
"САЩ все още са нашият основен съюзник... Разбира се, има много критики, но мисля, че част от тях са и верни“, заяви Калас в събота, 6 декември, говорейки на дипломатическа конференция в столицата на Катар.
"Европа подценява собствените си сили, например, по отношение на Русия. Трябва да бъдем по-уверени в себе си, това е сигурно“, подчертава тя.
"Не винаги сме съгласни по различни въпроси, но според мен общият принцип остава непроменен. Ние сме най-големите съюзници и трябва да се държим заедно“, добави тя.
Ден преди това Белият дом публикува нова стратегия за национална сигурност на САЩ. Документът от 33 страници твърди, че европейските страни са изправени пред "културен упадък“, отчасти заради приемането на мигранти. Той обвинява някои европейски правителства в несправедливо цензуриране на определени политически партии, предимно крайнодесните. Актуализираната стратегия подчертава идеологическата пропаст, която се е отворила между Вашингтон и неговите традиционни съюзници.
