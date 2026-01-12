Камион се вряза в проирански демонстранти в Лос Анджелис
©
Според първоначалната информация инцидентът е станал около 15:30 ч. (местно време, 01:30 сутринта в понеделник, български време) в неделя, близо до кръстовището на улиците Federal Avenue и Rochester Avenue, в района West Los Angeles. По това време на мястото са се намирали големи групи демонстранти, които са участвали в протест срещу иранското правителство.
Видеоклипове, разпространени от мястото, показват как камионът се опитва да пресече тълпата от протестиращи, докато някои от тях удрят превозното средство с ръце и знамена.
Малко по-късно шофьорът изглежда ускорява и преминава с автомобила през останалата част от протеста.
Първите съобщения говорят за ранени, но властите не са обявили нито точния брой на ранените, нито тежестта на състоянието им. В района са пристигнали полицейски сили и спасителни екипи.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
11:05 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:14 / 11.01.2026
"Помощта е на път": Линдзи Греъм обяви скорошния "край на кошмара...
08:50 / 11.01.2026
Австрийските авиолинии спират полетите до Техеран поради "текущат...
23:00 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.