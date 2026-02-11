Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Трент Ернст, местен журналист и издател на местния новинарски сайт Tumbler RidgeLines, описва ранните моменти на масовата стрелба пред CBC News.

"Получих съобщение във Facebook, че има съобщения за активен стрелец в средното училище Тъмблер Ридж. Такива неща се случват от време на време, но аз скочих в колата си, взех камерата си, отидох там и открих, че всички пътища към училището са блокирани“, разказва Ернст пред CBC.

"Докато бях там, дойде спешно предупреждение, че има активен стрелец, така че започнах да предавам на живо оттам... Докато бях там, продължавах да получавам съобщения, че все повече места в центъра на града се затварят и хората се приканват да останат на място“, разказва той.

Ернст видял и коли на RCMP да се движат бързо в посока към къща близо до центъра на града, където според непотвърдени съобщения е имало втора стрелба.

"ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада.