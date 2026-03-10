Канадски журналист твърди, че има "опустошителни компромати" срещу Тръмп
По-специално, в своя блог Слапински публикува призив за импийчмънт на Доналд Тръмп.
"Тръмп е осъден престъпник. Тръмп е педофил. Тръмп е военен престъпник. Време е за импийчмънт – сега!“
По-късно той написа, че руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бинямин Нетаняху разполагат с компрометиращи видеозаписи, на които Тръмп извършва насилие над деца.
"Това обяснява как са получили пълен контрол над него“, се посочва в публикацията.
"Само въпрос на време кога ще се появят в интернет и ще сложат край на президентството му веднъж завинаги“.
Според него, тези, които смятат, че "файловете на Епстийн“ са лошо нещо, трябва да изчакат "записите на Епстийн“.
"Гарантирам, че някъде в архива се съхраняват няколко видеозаписа на Тръмп с непълнолетна“, уверява той.
Слапински твърди, че доказателствата за действията на Трамп са "неопровержими“ и дори посочва, че една от жертвите му вече е установена.
Той също така публикува откъс от интервю на политика с радиоводещия Говард Стърн, в което той твърди, че няма възрастови ограничения в отношенията си с жени.
"Не, нямам възрастови ограничения – тоест, имам. Не искам да бъда като конгресмен Марк Фоли, който, знаете, прави секс с 12-годишни“.
"Толкова съм уверен в твърдението си, че Тръмп е педофил, че настоятелно го призовавам него и адвокатите му незабавно да ме съдят. Това е отмъщение за коментарите за 51-вия щат, свиня такава", заявява журналистът.
