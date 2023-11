Катар съобщи за 24-ма заложници, освободени от ХАМАС

© Говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари е написал в социалната мрежа Х: Ние потвърждаваме, че Червеният кръст е приел 24 цивилни, задържани в Ивицата Газа, включително редица цивилни жени и деца в рамките на споразумението за хуманитарно примирие", съобщава The Times of Israel.



"Няколко тайландски граждани също са освободени извън рамките на споразумението за примирие и в момента напускат Ивицата с Червения кръст", е добавил той.



В по-ранни изявления се посочваше, че днес ще бъдат освободени 13 израелски и 12 тайландски заложници.



Но Ансари е заявил, че 13 израелски заложници са освободени, някои от които са с двойно гражданство, заедно с 10 тайландски граждани и един филипински гражданин.



Червеният кръст публикува собствено изявление, в което се посочва: "С облекчение потвърждаваме безопасното освобождаване на 24 заложници".



"Ние улеснихме това освобождаване, като ги транспортирахме от Газа до границата с ГКПП "Рафа", отбелязвайки реалното въздействие на нашата роля на неутрален посредник", добавят в изявлението.



Сред освободените има 9-годишно дете и жена, за която по-рано беше посочено, че е загинала при израелски атаки в Газа, допълва The Times of Israel в друга публикация.



Катарската страна обявяви, че 39 палестински жени и непълнолетни, затворени от Израел, са били освободени в съответствие с ангажиментите на Израел към примирието.