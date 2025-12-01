RMF24.
Инцидентът е станал на 30 ноември. При катастофата са загинали двама братя - 41-годишният Мариуш С. и 44-годишният Кшищоф С.
Според заместник-окръжния прокурор в Жешов, Катаржина Друпка, една от основните версии на разследването е изключително трудни метеорологични условия.
По време на инцидента гъста мъгла е ограничавала видимостта до няколко метра. Сред възможните причини се считат и въздействието на влага върху двигателя или загубата на ориентация на пилота.
Разследването установи, че хеликоптерът е летял от Кросно и се е насочвал към Переворск. Близо до Малява, той внезапно е променил курса си на север, започва да губи височина и да докосва върховете на дърветата, след което се разбива в гориста местност около 15:35 ч. местно време.
Службите за спешна помощ са получили обаждане в 15:50 ч. и са пристигнали на мястото на инцидента в 16:07 ч. Поради трудния терен – склон и блатиста почва – спасителите са стигнали до мястото на катастрофата с ATV.
Катастрофа на хеликоптер в Полша, има загинали
©
Още по темата
/
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Още от категорията
/
Евростат: Въпреки спад в ЕС, бедността в България остава висока - 37% от населението е с финансови затруднения
15:25
"Хищник в униформа": Най-големият сексскандал в историята на американската армия – Гинеколог записвал на видео прегледите на пациентките си
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на пла...
22:54 / 30.11.2025
Умеров: Започнаха преговорите между украинската и американската д...
19:05 / 30.11.2025
Вучич за NIS: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме...
13:57 / 30.11.2025
Силно земетресение удари Западна Турция
11:59 / 30.11.2025
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:53 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:22 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.