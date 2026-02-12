Дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментира в ефира на NOVA NEWS очакванията от тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността. Според него присъствието на Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон към по-голяма умереност и търсене на диалог в сравнение с предходната година.Керемедчиев припомни, че преди една година речта на Джей Ди Ванс е "разтърсила" европейските среди, поставяйки основите на американската дипломация под влиянието на политиката на Доналд Тръмп. За разлика оттогава, настоящата делегация, водена от Марко Рубио, демонстрира "много по-умерен тон". Анализаторът подчерта засиленото присъствие на конгресмени и сенатори и от двете партии - демократи и републиканци, което по думите му показва желание на законодателната власт в САЩ да "отрегулира отношенията с Европейския съюз".Въпреки очаквания по-мирен тон, Керемедчиев заяви, че "бурята със сигурност не е отминала". Той посочи, че американският пазар остава "затворен или ограничен за европейски стоки" чрез наложените мита от 15%. Според него основната критика към Европейската комисия и Урсула фон дер Лайен е, че Европа не е успяла да защити интересите си при преговорите със САЩ. Дипломатът подчерта, че американският пазар е "най-ценният" за ЕС и не може да бъде заменен от споразумения с Индия, Япония или Канада. "Съединените щати определено гледат на себе си като суперсила, която не трябва да се съобразява с абсолютно никого", допълни той, поставяйки Европа в "догонващо положение".Относно отбранителните способности на Европа, Керемедчиев отбеляза, че планът "Сейф" е в сила, но постигането на бързи резултати е трудно поради стратегически различия на континента. Той обясни, че докато западноевропейските държави искат да вдигат собствените си производствени мощности, източноевропейските страни като България, Румъния и Полша са заложили на "много близки отношения със Съединените щати". Като примери за дългосрочни ангажименти той посочи договорите за машините "Страйкър" и самолетите F-16, които според него предначертават "неясни политики" за бъдещото развитие на общата европейска отбрана.В заключение Милен Керемедчиев определи предстоящата конференция като "една стъпка назад от агресивните стъпки", предприети преди година. По думите му съставът на американската делегация и присъствието на Марко Рубио показват "по-скоро желание за диалог, отколкото за конфронтация с Европа".