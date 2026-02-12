Керемедчиев за Мюнхенската конференция: Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон
Керемедчиев припомни, че преди една година речта на Джей Ди Ванс е "разтърсила" европейските среди, поставяйки основите на американската дипломация под влиянието на политиката на Доналд Тръмп. За разлика оттогава, настоящата делегация, водена от Марко Рубио, демонстрира "много по-умерен тон". Анализаторът подчерта засиленото присъствие на конгресмени и сенатори и от двете партии - демократи и републиканци, което по думите му показва желание на законодателната власт в САЩ да "отрегулира отношенията с Европейския съюз".
Въпреки очаквания по-мирен тон, Керемедчиев заяви, че "бурята със сигурност не е отминала". Той посочи, че американският пазар остава "затворен или ограничен за европейски стоки" чрез наложените мита от 15%. Според него основната критика към Европейската комисия и Урсула фон дер Лайен е, че Европа не е успяла да защити интересите си при преговорите със САЩ. Дипломатът подчерта, че американският пазар е "най-ценният" за ЕС и не може да бъде заменен от споразумения с Индия, Япония или Канада. "Съединените щати определено гледат на себе си като суперсила, която не трябва да се съобразява с абсолютно никого", допълни той, поставяйки Европа в "догонващо положение".
Относно отбранителните способности на Европа, Керемедчиев отбеляза, че планът "Сейф" е в сила, но постигането на бързи резултати е трудно поради стратегически различия на континента. Той обясни, че докато западноевропейските държави искат да вдигат собствените си производствени мощности, източноевропейските страни като България, Румъния и Полша са заложили на "много близки отношения със Съединените щати". Като примери за дългосрочни ангажименти той посочи договорите за машините "Страйкър" и самолетите F-16, които според него предначертават "неясни политики" за бъдещото развитие на общата европейска отбрана.
В заключение Милен Керемедчиев определи предстоящата конференция като "една стъпка назад от агресивните стъпки", предприети преди година. По думите му съставът на американската делегация и присъствието на Марко Рубио показват "по-скоро желание за диалог, отколкото за конфронтация с Европа".
