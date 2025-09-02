ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кибератака затвори един от най-големите заводи на Jaguar Land Rover
В съобщение, изпратено до работниците на JLR се обяснява, че международната компания е "засегната от кибер инцидент“ и че компанията е предприела незабавни действия за спиране на системите си.
Инцидентът е бил докладван в понеделник, 1 септември, като производственият персонал е съобщил , че в 4:30 сутринта са получили имейл, в който им се посочва да не идват на работа. Друга смяна е била изпратена у дома от завода в Хейлууд .
Спирането на производството продължава и днес (2 септември), а имейл, изпратен тази сутрин от ръководството в Халвуд, потвърждава, че то ще продължи и утре. Компанията твърди, че се справя с "глобален проблем с ИТ системата“.
"JLR е засегната от кибер инцидент. Предприехме незабавни мерки, за да смекчим неговото въздействие, като проактивно изключихме нашите системи.
"В момента работим усилено, за да възстановим контролирано нашите глобални приложения. На този етап няма доказателства, че са откраднати данни на клиенти, но нашите търговски и производствени дейности са сериозно засегнати.“
В специфична актуализация за персонала компанията заявява: "Ръководният екип се съгласи, че производствените сътрудници ще бъдат освободени от работа и ще имат натрупани часове в съответствие с коридорното споразумение.“
Някои служители с конкретни умения все пак ще трябва да се явят на работа за изпълнение на основни дейности, потвърждава имейлът.
