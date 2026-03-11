AP. За събитието е съобщила държавната информационна агенция на Северна Корея, която е разпространила и снимка на Ким Чен Ун с 13-годишната Ким Чу Е.
Двамата са наблюдавали изстрелване на стратегическа крилата ракета от военен кораб. Тестовете са в отговор на учения, провеждани от армията на Южна Корея. Ким Чен Ун е подчертал необходимостта от "мощен възпиращ фактор срещу ядрена война“, отбелязва AP. Според севернокорейската медия ракетите са поразили целите си на острови край западното крайбрежие на страната.
Ким Чен Ун наблюдаваше изстрелвания на ракети и миналата седмица, но тогава дъщеря му не беше с него. Ким Чу Е е сочена за евентуален наследник на баща си начело на комунистическата държава.
Напоследък тя все по-често се появява в компанията на баща си на различни мероприятия, коментира AP.
текст: Милен Кандарашев
Ким Чен Ун наблюдава ракетни тестове с дъщеря си
©
Още от категорията
/
Тръмп към Иран: Ако Техеран е заложил мини в Ормузкия проток, САЩ искат, те да бъдат премахнати незабавно
10.03
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Унищожихме 10 ирански минни лодки
22:54 / 10.03.2026
Американското разузнаване: Иран възнамерява да минира Ормузкия пр...
22:38 / 10.03.2026
Нетаняху: Израел продължава да ''троши костите на Иран''
15:35 / 10.03.2026
Иран отговаря на заплахите на Тръмп: Внимавайте да не бъдете елим...
15:37 / 10.03.2026
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре пе...
12:05 / 10.03.2026
САЩ обмислят разполагането на още един самолетоносач в Близкия из...
11:21 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.